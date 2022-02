Homem furta celular em balcão de cafeteria em Águas Claras; veja vídeo

Câmeras de segurança de uma cafeteira em Águas Claras flagraram o momento em que um homem acabou furtando o celular da loja. O furto aconteceu no início da noite de terça-feira (8/2). Segundo a gerente da loja, a audácia do bandido chamou a atenção porque ele tentou roubar o estabelecimento duas vezes em menos de 10 minutos.

Segundo Telma Régia, do Fran’s Café, localizado na Avenida das Araucárias, o homem tentou roubar o aparelho celular da loja por duas vezes. Na primeira oportunidade, como mostra o circuito de segurança do estabelecimento, o homem encosta no balcão, olha de um lado para o outro, põe a mão na cabeça e, para tentar disfarçar, finge estar lendo o cardápio da cafeteria. Ele chega a empurrar o aparelho celular para um local que facilite o roubo. Depois disso, notando a aproximação de clientes e funcionários, ele decide deixar o cardápio no balcão e ir embora sem o celular.

Apesar da primeira tentativa ter sido mal sucedida, o homem não se deu por vencido e retornou ao estabelecimento menos 10 minutos depois, decidido a levar o aparelho. Seguindo o mesmo “ritual” da primeira vez, ele volta a pegar o cardápio do estabelecimento, olha novamente para um lado e para o outro e pega o celular, colocando-o no bolso e saindo do estabelecimento. Veja.

De acordo com a gerente, o homem não chegou a pedir nada na loja porque a cafeteria não atende aos clientes no balcão. “Ele nem se sentou, porque na loja os clientes sentam e aguardam o atendimento. Eu acredito que ele trabalha ali pelas redondezas da loja, logo alguém reconhece ele. Ele roubou, mas esqueceu que tinha uma câmera de segurança bem na frente dele, facilitando o reconhecimento”, diz.

A gerente do estabelecimento calcula um prejuízo em torno de mil reais. A comerciante registrou a ocorrência pela internet, e a Polícia Civil vai investir o caso. O homem não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.

