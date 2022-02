O que é e como identificar o Retinoblastoma em crianças.

Conheça mais sobre o Retinoblastoma, tumor maligno e primariamente ocular que teve maior repercussão atual, com o conhecido acometimento da filha de pouco mais de 1 ano do apresentador Tiago Leifert.

Falar sobre esse tema é algo muito sensível, pois se trata da saúde da criança ainda muito pequena, que precisará passar por um tratamento muitas vezes difícil, por isso, já começo a matéria de hoje chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce e de todo o acompanhamento da criança desde o seu nascimento, através das vacinas e dos exames que toda a criança precisa fazer do momento que nasce em diante.

Por isso, na coluna dessa semana, trago o Dr. Frederico Nobre. Cirurgião oftalmologista, ele também atende crianças e faz um lindo trabalho pautado em humanização com muita qualidade na clínica Nobre Centro Médico.

Nádia – O que é o Retinoblastoma?

Dr. Frederico – “O Retinoblastoma é um tumor intra-ocular maligno, acometendo crianças com média de idade entre 1 ano e 1 ano e 4 meses nos tumores bilaterais e de 2 anos a 2 anos e 6 meses nos tumores unilaterais.

É um câncer raro, representa cerca de 3% dos tumores em crianças, embora seja o tumor maligno intra-ocular mais comum na infância. Pode estar presente no nascimento, o que reforça a importância do “Teste do Olhinho”.

A doença é unilateral em cerca de 70% dos casos (destes, cerca de 15% é hereditário e o restante – aproximadamente 55% – não hereditário) e bilateral (neste caso sempre é hereditário) em torno de 30%.

Os principais achados incluem, sobretudo, Leucocoria (reflexo esbranquiçado na pupila com aspecto de “olho de gato”, em até 75% dos casos) e Estrabismo, em até 20% dos casos. Visão prejudicada e processo inflamatório do olho podem ocorrer com menor frequência.”

Nádia – Qual o tratamento mais viável?

Dr. Frederico – “O Tratamento inclui Enucleação (remoção do globo ocular) para casos em que o tumor compromete mais de 50% da cavidade posterior do olho, em casos unilaterais. Quimioterapia redutora ou plena, fotocoagulação, crioterapia e radioterapia são oportunamente considerados.

A decisão de preservar visão ou mesmo o globo ocular em pacientes com Retinoblastoma depende da relação que se estabelece no binômio “vida-visão”, em que se considera o estadiamento ocular e sistêmico.

Quanto ao prognóstico, sendo o tumor restrito a região intra-ocular, admite-se que mais de 90% dos tumores podem ser curados.

O prognóstico para doença metastática é ruim. Pacientes com Retinoblastoma Hereditário tem probabilidade aumentada para um segundo acometimento tumoral.”

Como citado acima, o teste do olhinho é muito importante para a criança, que deve ser feito pelo pediatra assim que o bebê nasce, de preferência e, caso encontre alguma alteração, ele já deve ser encaminhado ao oftalmologista.

È um exame rápido, indolor, que deve consistir na identificação de um reflexo vermelho quando um feixe de luz é jogado no olho do bebê, como se fosse uma fotografia com flash. No entanto, para que o reflexo possa ser visto, é necessário que o eixo óptico esteja livre, ou seja, sem nenhum obstáculo à entrada e à saída de luz pela pupila. Se isso acontecer, significa que a criança não tem nenhum obstáculo no desenvolvimento da sua visão até então.

Os bebês e as crianças muitas vezes não conseguem expressar o que sentem de forma clara, por isso, é importante que os pais e responsáveis estejam sempre atentos aos sinais que a criança dá, e aos sinais diferentes que possam aparentar, sempre buscando ajuda o quanto antes. Um diagnóstico precoce faz toda a diferença.

