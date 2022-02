Vídeo: casal esquece mala em calçada e moradores acionam o Bope; entenda

Um casal de Águas Claras esqueceu uma mala na calçada do prédio no qual mora na manhã desta sexta-feira (11/2) e provocou apreensão entre os comerciantes da região. Com a suspeita de que poderia ser uma bomba, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas às pressas.

No local, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) evacuaram toda a região e decidiram abrir a mala. No momento, havia vários curiosos nas redondezas para tentar entender o porquê de toda a mobilização, já que o trânsito da região também ficou interditado. Dentro da mala, os policiais não encontraram bombas, e sim roupas do casal e da criança, que estão de viagem. Veja o momento em que o casal “esquece” a mala na calçada da rua 08 Norte.

O casal, ao deixar a mala na calçada, entra dentro do carro e vai embora. Os moradores caíram na gargalhada ao verem que havia somente roupas dentro da mala. Segundo comerciante que mantém estabelecimento no local, o casal seria morador do prédio. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) explicou que o local foi isolado para seguir um protocolo caso houvesse alguma bomba.

