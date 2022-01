Homem leva tiro de chumbinho na cabeça em praça de Águas Claras

Um homem de 22 anos relatou ter sido atingido por um tiro de chumbinho na praça da Estação Concessionárias. Segundo relatado pelo jovem, o disparo atingiu a cabeça dele enquanto ouvia música ao lado de quatro amigos. As informações são do portal Metrópoles.

Morador do Lago Norte, o jovem acredita que foi vítima de um disparo de espingarda, vindos de algum dos prédios próximos ao local. De acordo com o rapaz, ele ao lado dos colegas haviam saído de uma festa de aniversário, em um edifício próximo, e resolveram escutar música na praça. O disparo ocorreu por volta das 3h.

Para o portal Metrópoles, o jovem relatou que possivelmente, algum morador se sentiu incomodado com o som e acabou disparando contra os jovens na praça. “Estávamos todos sentados quando eu senti como se fosse uma pedra na minha cabeça. Coloquei a mão e já estava sangrando muito. Entrei no prédio da minha namorada para tentar parar o sangue. O pessoal que estava comigo disse que ouviu dois tiros”, detalhou ao portal Metrópoles.

O rapaz foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Lá, foi constatado que o chumbinho ficou alojado entre o crânio e a pele do jovem. Ele precisou passar por cirurgia para retirar o projétil da cabeça e acabou levando cinco pontos no local.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.