Duas farmácias de Águas Claras farão testagem gratuita de covid-19

A partir desta terça-feira (18/1), duas farmácias de Águas Claras farão o teste gratuito de covid-19. Os testes foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Além dos dois locais em Águas Claras, outras 21 farmácias do DF foram selecionadas pela pasta de saúde. Os locais irão realizar os testes de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. É necessário fazer agendamento, seja por telefone ou presencialmente na farmácia.

Em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) e Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), os estabelecimentos foram selecionados para auxiliar na testagem de covid-19, onde vem sofrendo com grandes aglomerações nos últimos dias. Cada farmácia vai receber, inicialmente, 500 kits do teste rápido de antígeno (TR-Ag) e fará o controle do seu estoque. Caso for necessário, o estabelecimento deve solicitar à Secretaria de Saúde o reabastecimento. Em Águas Claras, a farmácia “Descontão”, na Avenida das Castanheiras (Lotes 820 Loja 06/07), e a farmácia Drogacenter, na Rua Copaíba (Lote 10 a 12), foram os locais selecionados.

“A liberação de novo quantitativo de testes está condicionada à comprovação, pela farmácia, da notificação no sistema de todos os testes realizados, independentemente se o resultado for positivo ou negativo”, explicou Fabiano dos Anjos, diretor de Vigilância Epidemiológica.

Recomendação

O uso da plataforma pelas drogarias parceiras atendeu a uma determinação do Ministério da Saúde (MS), que pede a notificação de todos os testes realizados. “A partir das informações coletadas e disponibilizadas no sistema, é possível avaliar de maneira mais sensível o comportamento epidemiológico da transmissão da covid-19 no Distrito Federal”, afirma Fabiano dos Anjos, diretor de Vigilância Epidemiológica.

O diretor da Vigilância Sanitária, André Godoy, ressaltou que nem todas as drogarias que se inscreveram para a testagem atendiam aos requisitos sanitários e documentais para fazer os testes. “O estabelecimento precisa ter uma sala com circulação de ar e espaço para evitar filas e aglomerações”, explica o gestor.

As farmácias que participam da ação têm liberação para aplicar os testes de covid-19 por 60 dias, prazo que pode ser prorrogado, conforme o cenário epidemiológico. “Os pontos foram liberados de maneira emergencial e provisória. A Vigilância Sanitária vai fiscalizar os locais para mitigar os riscos de transmissão”, informa o diretor André.

Ainda nesta segunda-feira (17/1), os profissionais de saúde treinaram os farmacêuticos que irão atuar na iniciativa de realização dos testes. O treinamento orientou quanto à utilização do sistema e-SUS, onde devem ser registradas as informações do exame, como data de realização, resultado, lote e data de validade.

Critérios e locais de testagem

As farmácias particulares que farão os testes disponibilizados pela Secretaria de Saúde seguem os mesmos critérios de público-alvo dos outros pontos de testagem do órgão: quem está sintomático ou teve contato com casos confirmados da doença. São sintomas, por exemplo, tosse, febre, dor de garganta, falta de ar e perda de olfato ou paladar.

Os locais realizam os testes de segunda a sexta, das 10 às 19h. Conheça os pontos:

Farmácias Descontão

– Avenida das Castanheiras, Lotes 820 Loja 06/07, Águas Claras

– QSC 19 Chácara 26 Conjunto H Lote 07A, Taguatinga

– QNN 17 Conjunto H Loja 02/03/04, Ceilândia

Drogaria São Rafael

– Quadra 36 Lote 10, Gama

Drogaria Brasil

– CL 214 Lote B Loja 02, Santa Maria

Drogaria Colorado

– Rua da Praça, Lote 17 Loja A, Vila Planalto

Drogaria Drogacenter

– QNE 16, Lote 01 Loja 01, Taguatinga Norte

– Rua 4 A, Chácara 01 Lote 13 Loja 01, Vicente Pires

– Rua Copaíba, Lote 10 a 12, Águas Claras

– QNM 18 conjunto G Lote 01, Ceilândia

– Rua 5, Chácara 102, Lote 32, Vicente Pires

– QNO 17, Conjunto I, Lote 03, Loja 06, Ceilândia Norte

– QD 203, Lote 28/29, Recanto das Emas

– QS.412, Conjunto A, Lote 02, Samambaia Norte

– QC 08, Lote 04, Loja 01, Taguatinga Centro

– CLSW 104, Bloco A, Loja 58, Sudoeste

– ST SHD bloco N, Lojas 09 a 12, Planaltina

– Avenida Central, Lote 470, Loja 01, Núcleo Bandeirante

– Quadra 12, Comércio Local 1A, Sobradinho

– QN 07, Conjunto 06, Lotes 20 e 22, Riacho Fundo

– Quadra 23, Conjunto 17, Lote 01, Paranoá

– S.I.A Trecho 10, S/N, Lote 10, Lojas 56, 58 e 60, Zona Industrial Guará

– QNO 06, Conjunto B, Lote 58, Loja 03, Ceilândia

