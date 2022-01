Ibaneis anuncia vacinação de crianças contra a covid-19 de 8 aos 11 anos no DF; veja locais

O governador Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, no fim da tarde desta terça-feira (18/1), que iniciará a vacinação contra a covid-19 para todas as crianças dos 8 aos 11 anos a partir desta quarta-feira (19/1). Até então, a vacinação do grupo contemplava apenas crianças de 11 anos e de 5 a 10 anos com comorbidades.

Segundo o chefe do Executivo local, os pontos de vacinação serão divulgados pela Secretaria de Saúde. Mais cedo, a pasta afirmou ao Correio que a baixa procura pela vacina em crianças era “natural” e a adesão será de forma gradativa, “como ocorreu em outras faixas etárias”. A secretaria ainda pontuou que, naquele momento, “qualquer mudança na estratégia de vacinação seria anunciada pela pasta”. Com a chegada do segundo lote com 16,3 mil vacinas na manhã desta terça-feira (18/1), a logística mudou. Veja o tweet do governador.

A partir da chegada de novas doses pediátricas, vamos abrir a vacinação para todas as crianças dos 8 aos 11 anos a partir de amanhã (19). Levem seus pequenos aos pontos de vacinação, assim poderemos retomar nossa vida com segurança. Para mais informações: https://t.co/YAaKikM7qr — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) January 18, 2022

Especialista opina

Para a infectologista Ana Helena Germoglio, é importante, para reduzir óbitos e casos da doença, a imunização dos pequenos. “Uma criança infectada pode levar a covid-19 para dentro de casa, principalmente para idosos e outras pessoas de risco. Quanto mais pessoas vacinadas, sejam elas crianças ou adultos, conseguimos reduzir esse ciclo de novos casos. Com o comportamento dessa nova variante, ainda mais por ser mais transmissível, a vacinação vem como forte aliada”, diz.

Para vacinar, a criança deve estar acompanhada do pai, mãe ou responsável, com documento de identidade e caderneta de vacinação. Para as crianças com comorbidades ou deficiência permanente, é preciso apresentar laudo médico que comprove a sua condição clínica, de acordo com a lista de comorbidades indicadas como prioridade. Crianças que tenham tomado outras vacinas recentemente devem esperar 15 dias para receber o imunizante contra a covid-19. Até o último monitoramento divulgado pela pasta de saúde, o DF vacinou mais de 5 mil crianças. Para a primeira remessa, o DF recebeu 16,3 mil doses.

