Ibaneis volta a determinar uso de máscara em locais abertos no DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nas redes sociais, que decidiu voltar atrás e determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. Por estar de férias nos Estados Unidos (EUA), a publicação do texto foi de autoria do governador em exercício Paco Britto (Avante).

“Para conter o avanço de casos de covid-19 no DF, publicamos um decreto retornando a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em locais abertos. Também encerraremos as atividades do Brasília Iluminada nesta quarta-feira (19/1)”, pontuou Ibaneis, em uma rede social. O evento natalino custou aos cofres públicos R$ 14 milhões.

A nova determinação, revogando o decreto que entrou em vigor em 3 de novembro, quando foi desobrigado o uso de máscaras ao ar livre, deu lugar ao novo texto, que pontua que a regra vale para todos os espaços públicos, inclusive ambientes ao livre livre, “como os parques, vias públicas, equipamentos de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais”.

Ainda na determinação publicada por Paco Britto e Ibaneis Rocha, estabelece que pessoas sem máscaras estão proibidas de entrar e permanecer nos espaços do decreto. A exceção, segundo texto, é para atletas em jogo e arbitragem durante o tempo das competições; e vocalistas e instrumentistas que executam instrumentos de sopro em apresentações ao vivo. Os demais integrantes deverão usar máscaras e os microfones devem ser individuais.

Outro decreto

Em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (19/1), o governo publicou decreto proibindo a atividade em espaços para danças e aglomeração de pessoas, seja em eventos pagos ou gratuitos no DF.

O emebedista já havia sinalizado que tinha intenção de formar novas restrições para combater a alta de casos no DF. O decreto soma com outro publicado na última quinta-feira (12/1), onde determinou a proibição de aglomeração em pistas de danças de bares, restaurantes, boates e casas noturnas, além de shows e festivais. Aulas de dança, por exemplo, não entram no decreto.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.