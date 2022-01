Nuvem com formato de nave espacial chama a atenção de moradores de Águas Claras

Considerada por muitos meteorologistas como uma das nuvens mais perigosas que existem no mundo, especialmente para a aviação, a nuvem cumulonimbus fez um espetáculo no céu de Brasília no fim da tarde de terça-feira (18/1). Em Águas Claras, a nuvem foi registrada por vários moradores.

@g1df Que céu é esse da minha sacada? Que coisa mais linda. Aguas Claras pic.twitter.com/YRzrXjiAhf — sandra ferreira df (@sandramfdf) January 19, 2022

Mais uma foto que postaram no Grupo do RHINOCEROS CALISTENIA em Águas Claras . Realmente é uma imagem cinematográfica. #BOMDIADF pic.twitter.com/BGyp3vz1oM — Pitty Veras ◤✠◢ (@pittyveras16) January 19, 2022

Com certeza!!! Saída de Águas Claras!! pic.twitter.com/hDvKTuJYaA — Plinio Augusto ⓟ (@doutorjah) January 18, 2022

parei na passarela e fiquei olhando

de águas claras a foto pic.twitter.com/gAXF3UIA3E — IS2hotmoms (@bixinhaflora) January 18, 2022

Para os felizardos que puderam acompanhar, o fenômeno chamado de Cumulonimbusde foi visto de vários lugares do Distrito Federal. De longe, a beleza de uma nuvem que tem formato de bomba atômica ou até de um disco voador, é belíssima e foi apreciada por várias pessoas nas redes sociais. Contudo, este tipo de nuvem traz muitos perigos. “Essas nuvens, apesar de serem belíssimas, são temidas pelo pessoal da aviação e também deve ser por nós. Ela é responsável pelos raios e pode provocar ventos acima de 80km/h, além de chuva intensa e até granizo”, disse o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Olívio Bahia.

“É extremamente perigosa, e pilotos de avião evitam sempre atravessar nessas nuvens. A base dela costuma formar entre 800m a 1200m, mas ela cresce atingindo altura de 12, 15 mil metros. Por isso ela se destaca tanto assim, como a gente pôde ver”, afirmou. Segundo Bahia, a Cumolonimbusde fica fora de qualquer classificação de nuvens baixas, médias e altas. De acordo com o meteorologista, essas nuvens são umas caixinhas de surpresa. “Cumulonimbus são realmente nuvens de tempestades. Pode até não chover, mas tudo pode ocorrer com ela. Ela inicia lá embaixo (nuvens baixas) e cresce acima das nuvens altas. É magnífica!”, pontua.

