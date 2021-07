Ibram divulga lista de chamada para brigadistas florestais

O Instituto Brasília Ambiental publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (28), o Edital nº 7, com a segunda chamada do ano do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais. A iniciativa integra o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema). Confira aqui o edital com a lista dos convocados.

Os selecionados vão atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais neste período da seca nas 82 unidades de conservação (UCs) do Distrito Federal, administradas pelo instituto. Além disso, poderão trabalhar em outras áreas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Os candidatos convocados deverão comparecer à sede do Brasília Ambiental. Antes disso, porém, devem preencher o link da ficha cadastral disponível no site do Ibram. Nesse cadastro, devem escolher o horário de ir ao órgão para a entrega documental e assinatura do contrato. A falta do comparecimento no período de convocação caracteriza a desistência do candidato à vaga.