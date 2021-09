Incêndio atinge área de mata do Parque de Águas Claras Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação 15/09/2021 22:50, atualizado às 22:55 de 15/09/2021 O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio de pequenas proporções em uma área de mata no Parque Ecológico de Águas Claras, próximo à faculdade Uniplan, por volta das 20h50 desta quarta-feira (15). Uma viatura foi enviada para o local, com o incêndio sendo controlado às 21h50.

Equipes do 25° Grupamento Bombeiro Militar, de Águas Claras, estiveram no local para que o fogo não se espalhasse pela vegetação. Ao todo, cinco bombeiros atenderam a ocorrência. Moradores da região registraram o início do fogo dentro do parque. Segundo um bombeiro em contato ao DFÁguasClaras, de 95% a 98% dos incêndios florestais são causados por origem humana. Apesar do incêndio, não há confirmação se a causa do fogo foi criminoso. Não haverá perícia no local para investigar a causa da ocorrência.

O DFÁguasClaras entrou em contato com o Instituto Ambiental Brasília – responsável pela administração do parque -, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.

Tempo seco

A tarde desta quarta-feira (15) teve temperaturas altas, acima de 30°C em Águas Claras, e níveis de umidade baixos, inferiores a 25%. A umidade relativa do ar ideal é de cerca de 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essas condições são favoráveis para a propagação de incêndios. A baixa umidade do ar também agrava os efeitos da poluição, uma vez que dificulta a dispersão dos poluentes.

