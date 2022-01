Incêndio atinge fábrica de vidros em Águas Claras; veja fotos

Cerca de 7 viaturas e 32 militares atenderam, na noite de sexta-feira (14/01), uma ocorrência de incêndio em uma fábrica de vidro na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), em Águas Claras, por volta das 20h20.

Segundo relatado pelos militares que atenderam a ocorrência após chamado, a equipe se deparou com chamas e uma grande quantidade de fumaça escura, proveniente da oficina de manutenção de equipamentos, próximo a uma área onde é a produção de vidros no estabelecimento. As chamas foram rapidamente combatidas, evitando que o incêndio se alastrasse por todo o galpão. De acordo com o CBMDF, não dá para dizer o que poderia ter ocasionado o incêndio.

Com a segurança de que o incêndio já estava controlado, os militares iniciaram um procedimento de rescaldo, que consiste no resfriamento de pontos quentes e na ventilação do ambiente para dissipar a fumaça. Ao todo, os cômodos destruídos totalizam uma área de aproximadamente 50m². Toda a operação durou cerca de duas horas. Felizmente, não houve vítimas.

