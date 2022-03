Neoenergia leva agência móvel para Arniqueira na prestação de serviços

Quem não tem uma conta pra pagar, né? Seja para parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros, as agências móveis da Neoenergia estacionaram em várias regiões do DF para atender a população e, em Arniqueira, uma foi instalada em frente a estação de Águas Claras, na avenida Pau Brasil.

O atendimento já acontece nesta quarta-feira (2/3), esporadicamente a partir das 14h, além de Itapõa e Sudoeste. Das 09h às 17h, os serviços da distribuidora estarão disponíveis. Nas agências móveis, não é necessário o agendamento prévio para atendimento.

Outros pontos

Além das agências móveis, a concessionária de energia disponibilizou outros seis novos pontos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul.

Além disso, os clientes continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa, que aumentou em 30% a capacidade de atendimento diário no teleatendimento por meio do 116.

