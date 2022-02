Parque de Águas Claras funcionará normalmente no feriado de Carnaval

Muitos serviços ficaram fechados no feriado de Carnaval do Distrito Federal. Contudo, os parques ecológicos da capital federal continuarão a funcionar normalmente nos próximos dias, de acordo com informação do Brasília Ambiental. Para quem quer aproveitar os dias de lazer na cidade, principalmente em um momento pós-feriado, poderão desfrutar do parque ecológico de Águas Claras, que aberto todos os dias das 5h às 22h.

Levantamento

Em agosto, o instituto que administra o parque divulgou um levantamento onde indica que o parque ecológico de Águas Claras atrai, mensalmente, 28 mil pessoas. A unidade criada em abril de 2020, e que leva o nome do córrego que flui em seu interior, é o terceiro parque mais visitado mensalmente pelos brasilienses do DF, atrás apenas do Monumento Natural Dom Bosco, no Lago Sul, e do parque ecológico Olhos D’Água, na Asa Norte, com 36 e 28.400 mil visitantes por mês, respectivamente.

Outras unidades

O Instituto Brasília Ambiental informa que todos os parques ecológicos, administrados pelo órgão, estarão funcionando normalmente, no fim de semana, na segunda-feira (28), no feriado de Carnaval (1º de março) e na quarta-feira de Cinzas (2).

• Parque Recreativo do Gama;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Distrital das Copaíbas;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 8h às 18h

• Monumento Natural Dom Bosco;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Paranoá;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h.

• Parque Ecológico Sucupira;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias 6h às 20h

• Parque Ecológico do Lago Norte

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico da Asa Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 20h

• Parque Ecológico Olhos d’água;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h. E portões laterais: 6h – 18h.

• Parque Ecológico Ezechias Heringer;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

• Parque Ecológico de Águas Claras;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 5h às 22h

• Parque Ecológico do Riacho Fundo;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Areal;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Veredinha;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

• Parque Ecológico Cortado;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Três Meninas;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 7h às 18h

• Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Península Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h.

