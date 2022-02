PM orienta população sobre ataques de capivaras a pets no Parque de Águas Claras

Aos tutores de pets que frequentam o Parque Ecológico de Águas Claras, a Polícia Ambiental do Distrito Federal emitiu um alerta para que os animais não se aproximem das capivaras do parque. De acordo com a corporação, as capivaras tendem a ser agressivas com a aproximação de cachorros, além de carregar carrapatos que podem transmitir a febre maculosa.

“É necessário saber que, se o seu animal se aproximar demasiadamente, latindo contra esses animais (capivaras), poderá ser atacado pelas capivaras. Também é necessário saber que as capivaras transportam em seu corpo uma grande quantidade de carrapatos, que podem ser transmissores da febre maculosa”, orientou o sargento Nascimento, do BPMA.

O que é febre maculosa?

A febre maculosa é uma condição que, no Brasil, também é chamada de febre do carrapato, já que sua transmissão se dá por meio da picada de um desses insetos, do tipo carrapato-estrela, desde que eles estejam infectados com a bactéria Rickettsia rickettsii.

Essa doença é mais comum em pessoas que vivem em zonas rurais, sendo que ela também pode afetar locais que contêm uma infestação de carrapatos, sendo que nem todos insetos possuem a bactéria que causa a doença.

Essa é uma doença infecciosa e que pode ter fortes efeitos sobre determinados indivíduos, sendo que outros podem enfrentar a febre maculosa de uma forma mais amena. Dependendo da gravidade da febre maculosa, ela pode levar o paciente a óbito.

