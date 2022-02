Carnaval: DF Legal vistoria, mas não encontra irregularidades em estabelecimentos de Águas Claras

De acordo com agentes do DF Legal, o terceiro dia de fiscalização do período de Carnaval no Distrito Federal foi considerado como “tranquilo e consciente” em Águas Claras. A força-tarefa, organizada por vários órgãos e polícias civil e militar, começou com os trabalhos na última sexta-feira (24/2) e prevê concluírem os trabalhos na terça-feira (1°).

Ao todo, nenhum dos oito estabelecimentos na cidade visitados pela força-tarefa estavam descumprindo protocolo sanitário estabelecido no Decreto 42.898/21. “Nós fomos aos locais considerados prioritários, os que já foram multados, autuados ou até mesmo interditados (em Águas Claras). Parece que as pessoas estão mais atenciosas e atendendo as exigências, com medo da covid-19. Hoje foi um dia bem tranquilo”, relata a inspetora-fiscal, Rosângela Costa, sobre as ações de ontem.

Para o major Jorge, do 3° Comando de Policiamento Regional, que esteve responsável pela ação do último domingo (27), afirma que os trabalhos, seja dos policiais, quanto dos órgãos responsáveis por verificar irregularidades em vários pontos do DF, têm como objetivo coibir o avanço da pandemia na capital federal. “A força-tarefa é importante para que a gente não perca o controle da pandemia por conta de um feriado. A DF Legal é quem faz as multas, e nós damos um suporte aos fiscais”, observa o oficial.

MPDFT elogia

Para o procurador de Justiça Eduardo Sabo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a força-tarefa do MP quer coibir as festas de carnaval para que a pandemia acabe. “Acompanhamos todos os desfiles de carnaval, fazendo com que haja a conscientização da sociedade; segundo, a ação de todos os órgãos integrados; e terceiro, uma sanção para todos aqueles que infringem as normas de saúde dos decretos distritais”, disse.

Ainda na ação deste domingo, além da participação do próprio MPDFT, DF Legal e Polícia Militar, participaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Veja as fotos

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.