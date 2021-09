PM prende dois homens e apreende um adolescente, em Arniqueira

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

08/09/2021 12:45, atualizado às 12:48 de 08/09/2021

Dois homens foram presos, e um adolescente, apreendido, por pratica de roubo, nesta segunda-feira (6), em operação da Polícia Militar. Segundo os policiais, a ação ocorreu na QS 08 do Areal, em Arniqueira.

Policiais do Grupo Tático Operacional do 2° Batalhão (Gtop 22) informaram que a ação começou após os policiais avistarem os três em atitude suspeita dentro de um veículo. Na abordagem, o grupo tático encontrou uma porção de maconha e R$ 1,1 mil com o adolescente, de 17 anos. O veículo, segundo a corporação, havia sido roubado na noite anterior.

Ao apreenderem o carro, os policiais chamaram a vítima, que reconheceu dois dos abordados. Segundo ela, um dos assaltantes havia usado um revólver no furto do veículo.

Levados para delegacia

Os policiais foram à casa do jovem apreendido e encontraram um revólver calibre 32, com duas munições intactas. Além do revólver, os policiais encontraram na casa do adolescente uma moto furtada e uma besta (arco e flecha).

Os três foram apresentados, primeiramente, na Delegacia da Criança e do Adolescente II, de Taguatinga, e posteriormente, encaminhados para a 21ª Delegacia. Eles irão responder por roubo, receptação de moto, posse ilegal de arma de fogo e uso e porte de drogas.

