PMDF recupera carro roubado por adolescentes em Águas Claras

Policiais do Gtop recuperaram um carro no Riacho Fundo I, na noite de terça-feira (15/3), em menos de uma hora após do veículo ter sido furtado. O carro Honda, de cor cinza, havia sido tomado por dois adolescentes armados de faca em Águas Claras.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os dois adolescentes tomaram o carro que estava ocupado por duas mulheres, sendo uma delas a proprietária do veículo, por volta das 23h de ontem. Os policiais foram informados, através do 190, que os bandidos haviam fugido para Taguatinga Sul.

Com informações, como o número da placa e o modelo do veículo, os policiais intensificaram o patrulhamento por toda área, quando foram informados pela equipe do Copom da PMDF que o veículo poderia estar no Riacho Fundo. Os policiais do Gtop 31, ao saberem da informação, começaram uma busca intensiva na cidade vizinha, quando se depararam com o Honda roubado, ocupado pelos dois adolescentes, na QS 8 do Riacho Fundo I, por volta das 23h58.

Ainda segundo a PMDF, a ordem de parada foi dada, e o condutor do veículo assumiu participação no roubo. Com eles, foram encontradas a faca e a bolsa das vítimas, no interior do veículo. Aos policiais, eles disseram que jogaram os celulares das vítimas na rua durante a fuga. Ambos adolescentes, de 16 anos, foram encaminhados a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) I, da Asa Norte, juntamente com o veículo e as vítimas para providências cabíveis.

