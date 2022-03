Veja quais regras ainda continuam valendo nas academias do Distrito Federal

Com a mudança nas regras de combate à covid-19 no Distrito Federal, as máscaras de proteção facial deixaram de ser obrigatórias em ambientes fechados e abertos após quase dois anos. As academias estão inclusas nos locais em que o item não é mais necessário. Porém, outras regras sanitárias continuam em vigor. As normas estão publicadas nos decretos nº 43.054 de 2022 e no nº 43.072 de 2022.

As academias do DF continuam obrigadas a disponibilizar álcool em gel 70% a todos os frequentadores, manter os banheiros e demais locais higienizados, privilegiar a ventilação natural. Além da necessidade de evitar aglomerações.

Também está mantida a exigência de higienização dos equipamentos de uso coletivo, tais como halteres, caneleiras, barras, colchonetes, máquinas e similares ao fim de cada utilização e antes do início das atividades. Após a higienização, é necessário sinalizar informando que está higienizado.

Não pode ter bebedouros. Em seu lugar, devem ser ofertados filtros de água para que os alunos usem suas garrafas de uso pessoal. O decreto também recomenda que se evite o contato entre alunos, professores, funcionários e colaboradores.

O decreto também manteve o artigo que exige máscara de proteção facial para empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço. No entanto, o governo do Distrito Federal esclareceu ao portal Correio Braziliense que o trecho se refere a profissões em que já era obrigatório o uso do equipamento antes da pandemia, o que não inclui professores de academia. As aulas em grupo já estavam liberadas desde novembro do ano passado.

Academias e covid-19

Considerada vilãs no combate à covid-19, as academias passaram mais de 100 dias fechadas durante a pandemia. Porém, um estudo feito pela Universidade de Oslo, na Noruega, em 2020, não encontrou evidências de um risco maior de transmissão de covid-19 dentro de academias.

81,8% das pessoas que participaram do estudo usaram a academia pelo menos uma vez, e 38% pelo menos seis vezes. No final, os pesquisadores não encontraram casos relacionados à passagem pelo estabelecimento.

Apesar dos resultados animadores, um estudo feito pela Universidade de Stanford, na Califórnia, também em 2020, mostrou que academias e restaurantes são os locais com maior grau de transmissão de covid-19 caso as pessoas estejam sem máscara. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.