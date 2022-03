Saúde desmente fake news sobre campanha de vacinação contra a influenza no DF

Informações falsas sobre o início da campanha de vacinação contra a influenza estão circulando nas redes sociais, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). As notícias falsas afirmam que calendário de imunização começa em 23 de março, terminando em 22 de maio – com um ‘Dia D’ em 9 de maio. Entretanto, o órgão de saúde ressaltou que a informação não é verdadeira e frisou que, na verdade, esse seria o calendário do ano de 2020.

“A campanha de vacinação deste ano, a ser lançada pelo Ministério da Saúde, deve ter início em 4 de abril, com prioridade para trabalhadores de saúde e idosos. Posteriormente será aberta para novos grupos. O “Dia D” de vacinação ocorrerá em 30 de abril”, afirmou a SES por nota.

Campanha em abril

Na terça-feira (15/3), o Ministério da Saúde disse que a campanha de vacinação contra a influenza terá início no mês de abril, em todo o país. Serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina aos estados, para imunizar cerca de 79,7 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários, como idosos, professores, entre outros.

A campanha de imunização será dividida em duas etapas, sendo que a primeira — de 4 de abril até 2 de maio — pretende imunizar idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Já a segunda etapa — 3 de maio a 3 de junho — oferecerá as vacinas para os demais grupos prioritários.

A vacina influenza trivalente, utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é produzida pelo Instituto Butantan e tem a formulação constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. Segundo o ministério, a vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

