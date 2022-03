Águas Claras é terceiro no número de unidades ofertadas no mercado imobiliário em 2021

Águas Claras ficou em terceiro no pódio do mercado imobiliário do Distrito Federal no quesito de ofertas de imóveis em 2021, ficando atrás de Noroeste e Samambaia. De acordo com dados do Anuário do Mercado Imobiliário QB, foram lançadas quase 6,6 mil unidades em 2021, o que resultou na injeção de R$ 3,4 bilhões no ramo de imóveis.

A região administrativa do Noroeste também liderou o número de lançamentos, com 24 empreendimentos e 1.387 unidades. Samambaia teve um número maior de unidades ─ 1.403 ─, mas lançou menos empreendimentos: 13 ao todo. O terceiro colocado é o Sudoeste, com cinco lançamentos e 234 unidades, em 2021. Em lançamento, Águas Claras é o sexto no ranking, com três empreendimentos lançados e 820 unidades.

O volume de vendas foi de 4.032 em 2021. De acordo com o setor, houve uma redução de quase 80%, quando comparado com 2010, ano que teve o melhor desempenho do setor com 19.887 vendidos. Mesmo com um número bem menor, o Valor Geral de Vendas (VGV) de 2021 ficou acima, se comparado com 2020.

“Com a retomada o setor pôde gerar mais de 60 mil empregos diretos e indiretos. O mercado ganha espaço em paralelo ao crescimento de grandes polos econômicos de Brasília, que despertam o interesse de muitos compradores de imóveis”, afirmam os sócios diretores da QuadraImob, Leonel Alves e Rogerio Oliveira. “Nesta pesquisa, foi possível segmentar o panorama de ofertas para cada região, dando um novo olhar para o mercado no DF”, completam.

