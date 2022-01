Polícia prende, em Águas Claras, dupla que aplicava o Golpe do Falso Motoboy no DF

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (06/01), em flagrante, dois integrantes que aplicavam o Golpe do Falso Motoboy. Segundo a 10ª Delegacia de Polícia, do Lago Sul, ambos praticaram estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eles haviam sido flagrados realizando a coleta de cartões magnéticos de três vítimas, se passando por funcionários de instituições bancárias.

Naturais de Goiânia (GO) e Betim (MG), a dupla foi presa em hotéis de Águas Claras. Com eles, foram apreendidos uma motocicleta que, ao que indica, era utilizada para a prática dos crimes, além de cartões magnéticos bancários em nome de vítimas, 30 maquinetas de cartão utilizadas para dissimular a origem das vantagens ilícitas obtidas pelos criminosos. O nome popular deste crime se chama Golpe do Falso Motoboy.

Segundo a Polícia Civil, as investigações se iniciaram em dezembro de 2021, após denúncia. Eles atuavam em regiões do Distrito Federal pelo menos desde maio do ano passado. Vítimas do Lago Sul, Asa Sul e Núcleo Bandeirante foram identificadas e com isso, ajudou para que a associação criminosa fosse desarticulada.

É possível que outras pessoas tenham sido vítimas da associação criminosa e que ainda não tenham registrado o fato e, por isso, a Polícia Civil divulgou imagens dos autuados.

