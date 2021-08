Saúde se confunde e afirma que hospital Centro-Sul atenderia população de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Jornal do Guará/Divulgação

13/08/2021 19:45, atualizado às 19:45 de 13/08/2021

A construção do Complexo Hospitalar Centro-Sul é uma das soluções encontradas para atender a população de Águas Claras, segundo a secretaria de Saúde. Nove empresas foram autorizadas a participar dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com objetivo de estruturar o projeto para a construção, manutenção e operação da unidade de saúde. O objetivo do complexo, segundo a Saúde, é atender 372.457 mil moradores da região.

“Há projetos em andamento para a construção do Hospital da Região Centro Sul, que será no Guará e atenderá os moradores de Águas Claras”, afirma a Saúde. O hospital fica a 11km de Águas Claras.

Apesar da própria secretaria de Saúde informar que o complexo atenderá moradores de Águas Claras, a cidade, no entanto, não faz parte da Região de Saúde Centro-Sul do Distrito Federal. Segundo Plano Distrital de Saúde 2020-2023, aprovado em 2019, a região centro-sul do DF corresponde as regiões administrativas da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA). Águas Claras faz parte da região Sudoeste.

Moradores questionam

Para a moradora Nayara Jéssica, a afirmação da secretaria de Saúde gera confusão aos moradores de Águas Claras. “Estranha essa afirmação da secretaria, já que Águas Claras não pertence a região de saúde centro-sul, e sim sudoeste. Nem mesmo a SES parece saber o que está dizendo”, disse.

“Águas Claras quer o seu hospital. Não pegar emprestado. Precisamos de um para a cidade. O que falta para isso? Precisamos de escolas públicas, UBS, delegacia, tudo que toda cidade tem. Pagamos impostos para isso”, afirmou a moradora Rosane Menta.

Saúde

Procurada pela equipe de reportagem do DFÁguasClaras sobre o impasse das regiões de saúde de atendimento do novo complexo hospitalar no Guará, a secretaria de Saúde não respondeu ao nosso questionamento até a publicação desta reportagem.

