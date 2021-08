Águas Claras inicia vacinação contra raiva para cães e gatos na próxima segunda (16); veja locais

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Agência Saúde

13/08/2021 11:30, atualizado às 15:28 de 13/08/2021

A secretaria de Saúde e a Administração Regional de Águas Claras começam, a partir da próxima segunda-feira (16) a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. O objetivo da pasta é imunizar o maior número de animais possível. A imunização dos pet’s será distribuída em diversas regiões de Águas Claras (veja todos os locais e datas abaixo).

O horário de atendimento será de 9h às 14h nos dias 16, 17, 18, 19 e 20, exclusivamente na Administração Regional de Águas Claras. No sábado (21) e último dia de campanha, o atendimento será de 8h às 14h, e o imunizante que protege os animais contra a raiva será ofertado em mais locais. Veja: Administração Regional de Águas Claras, na Rua Manacá;

Pão de Açúcar, na Praça Tuim – Quadra 206;

Escola Ceav Jr, na Avenida Jequitibá;

Supermercado Águas Claras, na QS 05 – atrás da Clínica da Família.

Para aplicação da vacina antirrábica é necessário apenas que o dono leve o animal de estimação no local de vacinação, no dia e hora indicados, e apresente a carteira de vacinação do pet, caso tenha. As doses são disponibilizadas gratuitamente e são para animais com mais de 3 meses de vida. Ao DFÁguasClaras, a administração de Águas Claras explicou que serão disponibilizadas inicialmente 3 mil doses da vacina contra a raiva da campanha. Caso haja maior adesão da população, o número de doses tende a aumentar. A pasta ainda reforça que os animais devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo e segurança. É recomendado levar os felinos dentro de caixas de transporte apropriadas para garantir a segurança dos demais frequentadores da unidade, já que as vacinas de rotina dentro da sala de vacina continuam para pessoas.

