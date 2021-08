Serviço deixa região em Águas Claras sem luz nesta sexta (13)

Por Pablo Giovanni | Foto: Andre Borges/Agência Brasília

13/08/2021 10:00, atualizado às 10:00 de 13/08/2021

Em base de manutenções corretivas realizadas pela Neoenergia (antiga CEB), em Águas Claras, a Rua das Pitangueiras (The Point Residence e Residencial Antônio Carlos); Rua 8 Norte (residenciais Boulevard Caymmi, Jardins de Marselha e Marcilio Bione); e Rua 9 Norte (edifícios Atlantis, Villa Pavanelli e Easy, além dos residenciais Dirceu R. Tavares e Notre Dame) terão o fornecimento de energia elétrica cortado nesta sexta-feira (13). O serviço ficará cortado entre 9h, podendo durar até 12h30.

Além de Águas Claras, regiões de Brazlândia, Vicente Pires e Sobradinho também precisarão ficar sem energia durante os serviços ao decorrer do dia. É o segundo dia consecutivo com serviços interrompidos em Águas Claras.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. Caso esteja fora de Brasília, o número é 0800 061 0196.

Para clientes portadores de deficiência auditiva e de fala, o atendimento funciona pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas para a população.

