Todos os projetos para a construção de UBS em Águas Claras estão em finalização, diz Saúde

Por Pablo Giovanni | Foto: Folha de Águas Claras/Divulgação

12/08/2021 17:05, atualizado às 17:05 de 12/08/2021

Na manhã desta quarta-feira (11), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Unidade Básica de Saúde (UBS) no Paranoá Parque. O Paranoá Parque faz parte do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal e até o momento, não havia equipamentos públicos na cidade. Segundo Ibaneis, a unidade vai beneficiar os moradores da cidade.

“Nós sabemos das necessidades dessa população. É por isso que já temos previsto, para o início de setembro, as obras do viaduto do Paranoá, entre outras obras. São mais de R$ 100 mil de investimentos para essa região administrativa”, afirmou Ibaneis.

Em período de pandemia, o Governo do Distrito Federal (GDF) tenta agilizar os trabalhos de entrega de unidades básicas de saúde para moradores das regiões administrativas, principalmente na área da saúde. Em dezembro passado, o próprio GDF havia concluído a necessidade de construção de mais 19 UBSs no DF, sendo uma em Águas Claras, na rua 25 Sul, lote 28, ouvindo pedidos e demandas da população sobre a construção de um equipamento público na cidade. A expectativa para licitação, no entanto, está prevista para este segundo semestre de 2021 e entrega do equipamento somente em 2022, com todos os projetos já em fase de finalização.

“A Secretaria de Saúde informa que projetos para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Águas Claras estão sendo elaborados pela Novacap. Todos os projetos da obra já se encontram em fase de finalização pela equipe da Novacap e consta no planejamento para entrega em 2022”, afirmou a secretaria de Saúde.

Procurada pela equipe de reportagem do DFÁguasClaras para mais informações sobre a fase de finalização, que perdura desde do primeiro semestre deste ano, a Novacap não respondeu aos nossos chamados até a publicação desta reportagem.

Antiga unidade na cidade

Apesar da proximidade, a unidade de Saúde na QS 8 do Areal deixou de ser controle territorial da cidade após a divisão entre as regiões administrativas de Águas Claras e Arniqueira. A cidade, portanto, tem apenas a Clínica da Saúde, localizada na Av. Areal (QS 5) e o Posto de Saúde, localizado na Rua Manacá – dentro da Administração Regional de Águas Claras como pontos de saúde para a população.

UBS servem como braço direito da saúde pública

As UBSs são o caminho indicado para casos de sintomas leves de gripe, tontura, dor abdominal, mal-estar, diarreia, vômito e conjuntivite, além de tratamento e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Tais unidades também acolhem e acompanham casos de gestação, hipertensão, diabetes e obesidade. Sendo também de extrema importância para a população, porque é dentro delas que se resolvem questões como exames, consultas, acompanhamentos médicos, troca de curativos, atendimento bucal e aplicação de vacinas. As unidades também ajudam a desafogar o atendimento nos hospitais.