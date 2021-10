Saúde volta atrás e retorna com aplicação de dose de reforço em seis meses

DF retoma com aplicação de terceira dose para 6 meses e amplia público

O calendário de vacinação contra a covid-19 para idosos e profissionais que receberam a segunda dose até abril sofreu nova alteração por parte da Secretaria de Saúde. A partir de sexta-feira (29/10), a orientação para quem tomou a segunda dose até seis meses será retomada para a aplicação da dose de reforço.

A Secretaria de Saúde, ainda nesta semana, havia alterado a regra de vacinação de terceira dose para idosos e profissionais da saúde. A pasta, seguindo orientações e normas do Ministério da Saúde, determinou que idosos que completaram o ciclo vacinal em até 21 de abril poderiam receber a terceira dose (D3) nos locais de vacinação. Para profissionais da saúde, a data havia sido estipulada em 15 de abril.

Agora, em coletiva de imprensa, o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, pontuou que a pasta seguirá orientações do ministério no que diz respeito ao período de ciclo vacinal completado em seis meses e, portanto, deixará de usar o método recomendado pelo ministério na última semana. A partir de sexta-feira (29/10), a aplicação da dose de reforço, seja para idoso ou profissional de saúde, volta a ser para quem tomou a segunda dose há seis meses.

“Nos reunimos com o comitê, analisamos e identificamos que temos aproximadamente, 83 mil pessoas elegíveis para receber a terceira dose, seja profissional de saúde ou idoso. Decidimos, portanto, que o critério de elegibilidade para tomar a terceira dose, tem que ter tomado a segunda há seis meses”, pontuou Divino.

O subsecretário ainda pontuou que o estoque da pasta para a aplicação da dose de reforço permite a retomada da aplicação nos idosos que tomaram a segunda doses há seis meses, apesar da quantidade de doses ser menor do que as 83 mil necessárias para esse público.

“Temos aproximadamente 69 mil doses de reforço. Estamos conversando com o ministério da Saúde para o recebimento de mais doses para dose de reforço e não precisaremos retardar mais o nosso processo de cobertura vacinal. Todos que têm a dose de reforço marcada há seis meses vão se vacinar nesta sexta-feira (29/10)”, disse o subsecretário.

