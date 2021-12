Semob disponibiliza nova linha de ônibus para moradores de Arniqueira

A partir desta segunda-feira (6/11), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e o Governo do Distrito Federal (GDF) implementarão uma nova linha de ônibus que atende à solicitação de moradores de Arniqueira. Ao todo, a linha 959.2 terá 19 horários e será operada pela viação Marechal.

Segundo a Semob, a linha fará o percurso entre Taguatinga Sul e Arniqueira e funcionará como alimentador, facilitando a integração no Pistão Sul. A proposta para uma linha entre as duas cidades foi apresentada pela administração regional de Arniqueira, após entenderem que havia necessidade de uma opção de rota de ônibus entre as duas regiões, principalmente porque moradores trabalham nas duas cidades.

“Temos linhas que entram em Arniqueira vindas de outras localidades, porém o usuário não tem um controle efetivo do tempo em que a linha passa. Com a saída da 959.2 do Terminal de Taguatinga Sul, os usuários terão uma referência melhor do horário de atendimento da linha”, destacou o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Confira os horários quando os ônibus sairão do terminal

Horários: 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 9h, 10, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h30

Início: 6 de dezembro

Tarifa: R$ 2,70

