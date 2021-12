Órgãos de limpeza fizeram mutirão de limpeza várias regiões de Águas Claras nesta sexta-feira (03/11)

Um mutirão de limpeza, desenvolvido pelo GDF Presente, executaram serviços em Águas Claras nesta sexta-feira (03/12), como a operação tapa-buracos, a higienização de abrigos de ônibus e recolhimento de materiais orgânicos e inservíveis. Ao lado das equipes do GDF Presente, funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), administração regional de Águas Claras e o programa Mão Dadas, com auxílio de reeducandos, estiveram presentes para a manutenção e limpezas de locais espalhados na cidade.

Ao todo, seis toneladas de massa para cobrir os asfaltos foram utilizas nas vias da 103, 107, 204, 208 e 301, no balão da Avenida Araucárias e no cruzamento da Avenida Flamboyant com a rua 36 Sul. Em decorrência do alto índice de chuvas nos últimos dias, o programa se concentrou em resolver problemas em oito bocas-de-lobo, onde o acúmulo de lixos acarretaria no entupimento e, consequentemente, enchentes ou inundações. Além das bocas-de-lobo, os operários desobstruíram duas manilhas da rede de escoamento nas ruas 19 Sul e 21 Norte, além da quadra 209/210. Segundo as pastas, cerca de seis toneladas de materiais orgânicos e inservíveis foram recolhidos.

Para a limpeza dos abrigos de ônibus, foram utilizados 32 mil litros de água nos 21 pontos. De entulhos e inservíveis, foram 40 toneladas de áreas de transbordo irregular. Os meios-fios, segundo as pastas, foram pintados. O coordenador do Polo Central Adjacente II, Rodrigo Caverna, explica como é feito o planejamento de uma ação de grande porte como essa: “Cerca de duas semanas antes, conversamos com a Coordenação de Obras da Administração e temos um plano de ação em mãos. Com ele, definimos as rotas e as equipes que irão atuar em cada demanda”.

“Estamos fechando o ano com chave de ouro”, afirma o administrador regional de Águas Claras, André Queiroz, citando tanto as obras mais complexas quanto os serviços cotidianos, mas essenciais para a cidade. “Só temos a agradecer pela liberação de obras históricas como a terceira saída, bem como as benfeitorias e manutenções realizadas pelo GDF Presente e RENOVADF. A população está muito contente, sinal de que o governo está no caminho certo”, concluiu.

