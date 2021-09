Terracap inicia a construção do Parque Sul, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

28/09/2021 11:30, atualizado às 11:45 de 28/09/2021

No auge da pandemia, foram várias semanas de confinamento (que, em diversas partes do Brasil, ainda são necessárias) que fizeram com que vários moradores de cidades espalhadas pelo mundo se lembrassem da importância de ter espaços públicos de qualidade.

As áreas verdes e parques urbanos, quase que simultaneamente, surgem como uma possibilidade de atividades físicas e consequentemente: o aumento na qualidade de vida. Dentro de Águas Claras, desperta como opção o parque ecológico, localizado no centro da cidade, se tornando um dos principais pontos turísticos. Nos próximos meses, no entanto, o parque vai ganhar mais um concorrente: o Parque Sul.

Localizado entre as ruas Arariba, Babaçu, 25 Sul e Av. Jacarandá, a Terracap iniciou as obras do Parque Sul. O projeto, inicialmente, contempla as obras de pavimentação do parque, como calçadas, estacionamentos e ciclovias. As obras iniciaram na última semana.

Apesar de não se tornar um parque ecológico, o Parque Sul – área urbana – é um dos sonhos dos moradores. Na proposta inicial, vencida através de concurso por um escritório de arquitetura, o parque haveria áreas de lazer, como quadras esportivas, sanitários, lanchonetes, pistas de caminhada com ciclovias, pistas de patinação para lazer e velocidade, além de um espaço reservado para cultura. O local já existe poucas vagas de estacionamento, usado pelo comércio local aos arredores.

Apesar de todo mecanismo, as obras iniciais contemplam apenas pavimentação. Outras etapas como urbanização, arquitetura, paisagismo e complementares estarão em outros estágios da obra.

Contatos

Questionados sobre as outras etapas da obra, além de estudos iniciais de definição do parque e trânsito, como estacionamentos e tráfego de trânsito em conjunto com órgãos responsáveis, a Terracap não respondeu aos nossos contatos. O espaço segue em aberto.

A equipe do DFÁguasClaras entrou em contato também com a companhia estatal sobre a remoção, feita pela Novacap, de 51 árvores do Parque Sul, mas também não obtivemos retorno. No entanto, em resposta à deputada distrital Júlia Lucy (Novo), a Terracap respondeu que serão mantidas 46 árvores, e plantadas 237. As árvores para remoção estão sendo marcadas com “x”.

O DFÁguasClaras também questionou o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) sobre a gestão do parque, já que com a publicação do Decreto nº 42.512, assinado pelo governador Ibaneis Rocha em 17 de setembro, cabe agora às administrações regionais o controle dos parques urbanos no Distrito Federal. A publicação listou o Parque Central, mas o Parque Sul ficou de fora. O DFÁguasClaras não obteve retorno, mas o espaço segue em aberto.

