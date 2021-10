Vacina contra a Gripe continua disponível em sala de vacina de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

20/10/2021 21:58, atualizado às 22:00 de 20/10/2021

A sala de vacina de Águas Claras, dentro da sede da administração regional, continua ativa para a campanha de imunização contra a gripe (influenza). Na unidade, ainda tem doses disponíveis para a população com 6 meses de vida ou mais.

Confira o horário de funcionamento da unidade:

Sala de vacina, dentro da administração regional de Águas Claras – Rua Manacá.

A doença

A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é uma complicação, um quadro de agravamento da síndrome gripal (SG), em que, além de apresentar os sintomas gripais como febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça ou no corpo, a pessoa passa a apresentar também dispneia ou desconforto respiratório, piora nas condições clínicas de doença de base e hipotensão em relação à pressão arterial habitual. O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e radiológicas.

Tanto a SRAG, quando a SG, podem ser causadas por diversos vírus respiratórios. Os mais comuns são o vírus sincicial respiratório (VSR), influenza B e influenza A, com seus subtipos A Sazonal, AH1N1 e AH3.

Doses Covid-19 e Gripe

O Ministério da Saúde recomendou a suspensão do intervalo entre a aplicação das vacinas contra a covid-19 e contra o vírus Influenza, causador da gripe. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no fim de setembro.

💉💉Proteção em dose dupla: a nova recomendacao do @minsaude retira o intervalo entre as vacinas da influenza e da #Covid19.

👉A vacina da gripe pode ser aplicada a partir dos 6 meses de vida. Toda população pode ir a um posto de saúde e garantir sua imunização contra a gripe! pic.twitter.com/Z1FqKKQl8e — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 29, 2021

A Secretaria de Saúde, em nota, afirmou que segue a orientação do Ministério da Saúde sobre o prazo de vacinação da vacina da gripe e Covid-19. Veja os locais de vacinação contra a gripe abaixo.

