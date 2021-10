Conselho de Cultura de Arniqueira lança edital para novo triênio de conselho

Além do Conselho de Cultura de Arniqueira, a secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF vai convocar novas eleições para oito conselheiros regionais – Candangolândia, Lago Norte, Lago Sul, SIA, Sudoeste/Octogonal e Taguatinga. A intenção da pasta é compor o triênio 2022/2025.

A pasta de cultura e economia estimulou o período de inscrições de 18 de outubro a 16 de novembro. O certame foi desenvolvido para atendimento às premissas de participação social, cumprindo os princípios jurídicos e administrativos exigidos pela Lei Orgânica da Cultura (LOC).

Veja o passo-a-passo para se inscrever

O CCDF atua em esforço para que os agentes culturais de todas as regiões administrativas possam participar do processo de seleção dos novos colegiados. Segundo a pasta de cultura, as eleições vão ser realizadas online, entre os dias 3 e 17 de janeiro de 2022.

Conselhos regionais de cultura

O colegiado é composto por nove membros, em que oito são representantes da sociedade civil com atuação na área cultural e um que atue como líder comunitário de cultura. Para concorrer às vagas, os interessados precisam comprovar atuação por meio da apresentação de currículo, portfólio e ter 18 anos ou mais no dia da posse.

A conselheira de cultura do CCDF Aline Maria considera fundamental a mobilização para compor os colegiados regionais, começando pelo trabalho das lideranças culturais, gerentes de cultura e pontos focais dentro de cada macrorregião, incluindo campanhas diferenciadas. “Trabalhar em um conselho regional de cultura é deliberar, defender e lutar pela identidade cultural da sua região, em um formato inédito e de construção coletiva”, defende.

Como participar

Para realizar a inscrição, os interessados deverão preencher os formulários com as informações solicitadas a partir da 0h do dia 18 de outubro até as 23h59 do dia 16 de novembro de 2021.

O formulário de Inscrição de Candidatura, Formulário de Votação, a Declaração de não Ocupação de Cargos na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o modelo de Declaração de Residência e de Declaração de Ciência estão disponibilizados eletronicamente no site do CCDF.

Não poderão efetuar inscrição agentes culturais que exerçam cargos efetivos ou de livre nomeação e exoneração na Secec, ou em qualquer administração regional do Distrito Federal. Também está impedido de participar o servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em gabinetes parlamentares e de lideranças partidárias.

Documentação necessária

No ato da inscrição, devem ser enviados, em formato PDF ou similar, os seguintes documentos:

* Cópia simples do documento de identificação oficial com foto, para provar que tem 18 anos ou mais;

* Cópia simples de comprovante de residência ou de declaração de residência, comprovando que mora no DF há dois anos ou mais;

* Declaração de que não é servidor efetivo ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança na Secretaria de Cultura ou em qualquer administração regional do Distrito Federal;

* Declaração de que não é ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em gabinetes parlamentares e em lideranças partidárias;

* Declaração de Ciência.

