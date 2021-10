Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20)

Com a chegada de 51.708 doses da vacina da Pfizer – 32.760 doses para adolescentes e 18.948 doses destinadas para segunda dose -, o governador Ibaneis Rocha decidiu aumentar a oferta de vacina em mais locais de vacinação na capital federal. A partir das 10h, os locais de vacinação já começarão a aplicar os novos lotes da Pfizer nos adolescentes, além da segunda dose.

#VacinaDF 💉 Com a chegada das novas doses previstas, vamos acelerar a vacinação contra a covid-19 de todo o grupo de adolescentes a partir das 10h desta quarta-feira (20). Os pontos de vacinação você pode conferir no site: https://t.co/G2MMukyTX7 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) October 19, 2021

Primeira dose: a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos ocorre em postos espalhados pela capital federal. Para 18 anos ou mais, a vacinação também segue.

a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos ocorre em postos espalhados pela capital federal. Para 18 anos ou mais, a vacinação também segue. Segunda dose: quem tomou Pfizer ou AstraZeneca na primeira etapa, e tinha reforço previsto até 5 de novembro, já pode antecipar a aplicação.

quem tomou ou na primeira etapa, e tinha reforço previsto até 5 de novembro, já pode antecipar a aplicação. Dose de reforço: está aberta para pessoas com 60 anos ou mais, além de profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses.

está aberta para pessoas com 60 anos ou mais, além de profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses. Dose adicional: é voltada para imunossuprimidos graves que tomaram segunda dose ou dose única há, no mínimo, 28 dias. Quem são os imunossuprimidos graves? Usuários de medicamentos com Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe ou Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe); Pessoas com imunodeficiência primária grave; Pacientes de quimioterapia para câncer; Trasplantados de órgãos sólidos e de células tronco e medula óssea; Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm3; Pacientes em hemodiálise; Pessoas com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, como reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias.

é voltada para imunossuprimidos graves que tomaram segunda dose ou dose única há, no mínimo, 28 dias.

