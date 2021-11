Águas Claras deve receber 3,5km de novas calçadas, diz governo

Por Pablo Giovanni | Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

29/11/2021 11:10, atualizado às 11:20 de 29/11/2021

Com investimento estimado em R$ 720 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado Agaciel Maia (PL), 3,5km de novas calçadas serão construídas em uma das entradas de Águas Claras, pela DF-079 com acesso à Avenidas das Araucárias. O anuncio aconteceu no último domingo (28/11) nos canais de comunicação do governo.

O montante deverá, também, alcançar outras ruas da cidade, como um trecho da Avenida Parque Águas Claras e imediações da Praça Coruja, na rua Ipê Amarelo. Segundo o administrador André Queiroz, os trabalhos que serão executados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) dará mais condições para que os moradores da cidade possam usufruir das calçadas.

“Águas Claras, por sua peculiaridade verticalizada, necessita que a mobilidade urbana seja tratada com extrema importância, para que a população possa usufruir dos seus espaços e calçamentos da melhor forma possível”, diz. “Com a verba remanescente, pretendemos recuperar diversos pontos danificados, atendendo as demandas registradas pelos moradores por meio da Ouvidoria e do programa Administração nas Quadras”, conclui André.

Obras

O investimento contempla obras de infraestrutura, como o plantio de grama e a colocação de meios-fios. Estão incluídas também as rotas acessíveis, com sinalização para cidadãos com problemas visuais e rampas de acessibilidade, que permitem o deslocamento de pessoas com dificuldades de locomoção.

