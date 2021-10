AME: GDF isenta de ICMS de remédio mais caro do mundo

Por Pablo Giovanni | Foto: Kyara Lis/Divulgação

04/10/2021 23:54, atualizado às 23:55 de 04/10/2021

Doença genética, capaz de afetar a capacidade de caminhar, comer e até respirar, a atrofia muscular espinhal (AME), até um certo instante pouco divulgada, ficou bastante conhecida nos ouvidos dos moradores de Águas Claras nos últimos anos. Seja os pequenos moradores da cidade, como Biel, Kyara e Marina, a doença rara despertou algo diferente nos corações das pessoas: a generosidade.

Considerado o medicamento mais caro do mundo, com custo aproximado de R$ 12 milhões, o Zolgensma – único tratamento adequado para o tratamento de AME – sofrerá isenção da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação (ICMS) no Distrito Federal. O decreto será publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (5).

A solicitação para isenção do medicamento na capital federal partiu da secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Mayara Noronha Rocha. Com isso, o medicamento já liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pode ser importado para tratamento sem que haja taxa de ICMS.

Histórias com AME

Felizmente, Kyara Lis, Biel e Marina já receberam o Zolgensma. Os três receberam a aplicação única do medicamento antes dos dois anos de idade, quando o tratamento minimiza os efeitos da doença, além de permitir que os pequenos tenham desenvolvimento motores e uma vida natural pela frente.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.