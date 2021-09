Bazar do Águas – lojas com até 70% de desconto no Águas Claras Shopping

Os descontos tão esperados chegaram no Águas Claras Shopping com a 2º edição do Bazar do Águas.

Com descontos de até 70%, o Águas Claras Shopping promove 4 dias de evento da liquidação mais tradicional de Águas Claras.

A segunda edição do ano do Bazar do Águas vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de setembro, em frente às lojas com itens de diversas marcas. É oportunidade de aproveitar as promoções de vestuário, calçados, acessórios, cosméticos, cama, mesa, banho e muito mais. Durante os três dias de promoção, os clientes podem contar com tarifa de estacionamento, no valor de R$ 6 na primeira hora, após, R$ 0,10 por minuto e no domingo o estacionamento é gratuito. O horário de funcionamento das lojas é das 10h às 22h e nos domingos de 13h às 19h.

Não perca essa oportunidade de garantir o produto que tanto queria por um preço que cabe no seu bolso.