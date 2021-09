Polícia Civil prende suspeito que usava tabacaria de fachada para traficar ‘drogas gourmet’ no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Polícia Civil/Divulgação

09/09/2021 23:30, atualizado às 23:30 de 09/09/2021

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (8) em flagrante um empresário que usava uma tabacaria de fachada, em Vicente Pires, para traficar “drogas gourmet”, como skunk colombiano e haxixe dry drogas de alto valor no mercado ilícito da capital. A rede de tráfico de drogas agia em diversas regiões do Distrito Federal, incluindo Águas Claras.

Batizada de Operação Ice Frog, o homem foi levado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e deve responder por tráfico de drogas. Além da prisão do investigado, a Polícia Civil cumpriu mandados judiciais no estabelecimento e na casa do suspeito. Segundo a corporação, foram apreendidos 2kg de skunk, 500 gramas de haxixe, 22 comprimidos de ecstasy, R$ 21.695 em espécie, além de veículo, balança e outros objetos supostamente vinculados ao tráfico de drogas.

Mapeamento dos passos do criminoso

A Polícia Civil já investigada os passos do homem de 27 anos há três meses, e segundo os agentes, o esquema de tráfico de drogas alimentava o “tráfico de alto poder aquisitivo” nas regiões de Águas Claras, Vicente Pires e Plano Piloto. As drogas, além de serem negociadas presencialmente, eram comercializadas pelas redes sociais e retirada pelos usuários na própria tabacaria.

“O trabalho teve base em pesquisas e monitoramentos da equipe. O comércio era discreto e não havia reclamação dos moradores. Muitos já faziam as reservas das drogas virtualmente e iam à loja receber os entorpecentes”, explicou o delegado.

