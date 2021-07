Campanha Agasalho Solidário 2021 bate recorde de doações

A campanha Agasalho Solidário, do Governo do Distrito Federal (GDF), bateu recorde este ano, com a arrecadação de 20 mil itens, que serão entregues para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O número é maior que o arrecadado nas duas campanhas anteriores e chegou a esse patamar com a doação recebida de duas instituições nesta quinta-feira (22).

Juntos, o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (Seac/DF) e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transporte de Valores no DF (Sindesp/DF) entregaram mais de 2 mil itens, entre cobertores, roupas e sapatos.

Em maio deste ano, as duas entidades oficializaram a adesão à campanha, por meio do Comitê Todos Contra o Covid, coordenado pelo vice-governador Paco Britto, atualmente, governador em exercício. Foi Paco quem recebeu a doação nesta noite.

“O que estamos fazendo aqui hoje é o bem, praticando a solidariedade. Muitas pessoas que sofrem por não ter como comprar um agasalho, um cobertor, muitas famílias sofrem pelos efeitos da pandemia e agora, ainda, com as baixas temperaturas”, disse Paco.

O governador em exercício agradeceu às entidades por terem procurado o comitê para intermediar as doações e aproveitou para elencar ações realizadas pelo programa, como a distribuição de máscaras e álcool em gel para a população e a construção de dois hospitais no DF, um em Ceilândia, outro em Samambaia.

“Há muitos anos não era construído e entregue um hospital para a população. Sob o comando do governador Ibaneis Rocha e sem dinheiro público algum, apenas com doações da iniciativa privada, entregamos 200 leitos permanentes para o povo da capital”, frisou Paco Britto.

Solidariedade

A campanha Agasalho Solidário 2021 foi idealizada pela primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, e é coordenado pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, comandada por Anucha Soares.

“É uma felicidade e uma satisfação enorme receber tão expressiva doação. Todos esses cobertores, roupas e sapatos cumprirão sua função social de levar esperança e aquecer aqueles que mais precisam”, afirmou Alexandre Nakagawa, representante da campanha.

“Ficamos muito felizes em saber que essa doação tem destino assertivo e vai atender centenas de pessoas”, destacou o presidente do Sindesp/DF, Luiz Gustavo Barra. “Nos honra muito contribuir de alguma forma, principalmente na área social, tão importante neste momento”, completou o presidente do Seac/DF, Antônio Rabello. As entidades congregam, juntas, 40 empresas associadas e cerca de 100 mil empregados.

