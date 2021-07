Vacinação contra a gripe segue sendo aplicada em sala de vacinação de Águas Claras

Ainda há vacinas no Distrito Federal para que a população se imunize contra o vírus influenza, que pode causar formas graves de gripe. Durante a campanha anual, a capital federal recebeu 1.175.940 doses para vacinar um grupo estimado em 1.117.656 pessoas. Em três meses, a procura pelo imunizante pelos integrantes do grupo de risco foi baixa, o que motivou o Ministério da Saúde a estender a vacinação para toda a população acima dos seis meses de idade no início deste mês.

Até o momento, foram aplicadas 858.777 doses. Considerando somente quem faz parte do grupo de risco, a vacinação atingiu 53,09% dos indivíduos previstos para a campanha. O grupo dos professores foi o mais vacinado, com 74,6% de cobertura. Em seguida, destacam-se a cobertura no grupo dos idosos, em 65%, e a o grupo das gestantes, com 62,9%. A vacina contra influenza estará disponível em 99 pontos até o uso de todas as doses disponíveis – Águas Claras sendo aplicada na administração regional da cidade.

Proteção

A vacina contra a gripe protege dos vírus Influenza A H1N1 e H3N2 e Influenza B. É contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia a doses anteriores apresentam contraindicação a doses subsequentes. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra influenza têm um perfil de segurança excelente e são bem-toleradas.

A Subsecretaria de Vigilância à Saúde recomenda a vacinação contra influenza, mas orienta a população que vai tomar a primeira dose contra a covid-19 a ficar atenta ao intervalo de aplicação entre os dois imunizantes. Quem tomou a D1 contra a covid-19 deve aguardar um prazo mínimo de 14 dias para se vacinar contra a gripe.

Se recebeu a vacina CoronaVac, é necessário aguardar o término do ciclo vacinal e tomar o imunizante contra a gripe somente 14 dias após receber a segunda dose. Com relação a quem já foi vacinado contra covid-19 pela Janssen, o período de espera é o mesmo.

No caso da AstraZeneca, que tem intervalo mais longo entre as doses – cerca de 90 dias –, quem tomou a primeira dose também deve esperar 14 dias para ser imunizado contra a gripe, ou então se vacinar 15 dias antes de receber a D2. Para quem já tomou a D2 da AstraZeneca e ainda não se imunizou contra a influenza, o período de espera para receber essa vacina é de 14 dias.

A enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, alerta: “A influenza é uma doença respiratória que, assim como a covid-19, leva a internações e complicações à saúde”. Por isso, enfatiza, é necessária essa imunização para quem está no grupo elegível, bem como à população em geral.

A doença

A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. O Ministério da Saúde mantém o controle da influenza no Brasil por meio da vigilância-sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pacientes hospitalizados.

Essas áreas têm como objetivo principal identificar os vírus respiratórios circulantes e permitir o monitoramento da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos. Por isso, é importante em todos os anos participar da campanha.

VEJA LOCAIS DE VACINAÇÃO AQUI

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.