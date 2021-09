Com alta procura, 33 mil segundas doses são aplicadas nesta quarta (8)

No primeiro dia da antecipação das vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca para quem tem a segunda dose marcada no cartão de vacina até o dia 24 de setembro, 33.622 pessoas completaram o ciclo vacinal. Para ser imunizado, basta procurar a unidade de saúde mais próxima que ofereça os imunizantes, levando documento de identidade com foto e cartão de vacina. Ainda nesta quarta-feira (8), outras 1.464 pessoas receberam a primeira dose e 424 a dose única.

A antecipação da segunda dose foi anunciada pelo secretário de Saúde, general Pafiadache, em coletiva de imprensa na última segunda-feira (6). “Entre todos os assuntos da pasta, a imunização da população segue sendo a prioridade do GDF. Vamos avançar bastante com a antecipação da segunda dose para esse público e, ao mesmo tempo, vamos finalizar a vacinação dos adolescentes de 17 anos”, informou o secretário.

Prevendo um aumento na procura por vacinas a partir do anúncio, os pontos de vacinação se prepararam para atender a demanda. De acordo com o gerente substituto da UBS 2 do Cruzeiro Velho, Leandro Silva, a expectativa era de receber, nesta quarta-feira (8), cerca de mil pessoas. O imunizante ofertado para segunda dose no local é a vacina Pfizer-BioNTech.

“É importante que os pacientes tragam um documento com foto. Organizamos nosso recurso humano para que as pessoas não precisem esperar nas filas”

Iratan Crisóstomo, gerente da UBS 1 do Cruzeiro

“Se você recebeu a primeira dose da vacina Pfizer, venha até a unidade com um documento de identidade que possua o número do CPF. Estamos vacinando também os adolescentes com a primeira dose desta vacina”, convida o gerente da unidade.

Quem procurou a UBS 2 para receber a segunda dose antecipada foi a arquiteta Adriana Vieira Pestana, de 49 anos. “A decisão de antecipar a data dessa dose foi fantástica. É o que deveria ser feito mesmo. Quanto mais pessoas estiverem com a imunização completa, menos contaminação e casos graves teremos na nossa cidade”, frisou Adriana que foi até a unidade acompanhada de dois amigos que também fizeram a antecipação.

Alta procura

As unidades registraram grande procura por vacina nesta quarta. Foi assim na UBS 1 do Cruzeiro Novo, que oferece as vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Lembrando que a CoronaVac não está sendo antecipada e o intervalo entre as doses ocorre entre 14 e 28 dias.

O gerente da UBS 1 do Cruzeiro, Iratan Crisóstomo, chama a população para comparecer à unidade até as 17h. “É importante que os pacientes tragam um documento com foto. Organizamos nosso recurso humano para que as pessoas não precisem esperar nas filas. Venham, pois estamos aguardando vocês.”

Para agilizar o atendimento, a UBS 1 mobilizou servidores para fazer a triagem dos pacientes que chegavam. Ainda na fila, o magistrado Arilson Ramos, de 51 anos, estava na expectativa de receber a segunda dose. “Achei a antecipação da vacina uma medida muito importante para a população porque acelera o ritmo da imunização no DF. Aproveito para ressaltar o atendimento aqui da UBS 1. Não tenho nenhuma reclamação a fazer, pelo contrário, só elogios. O atendimento foi rápido e eficiente praticamente sem filas”, parabeniza.

A historiadora Cristina Brito, de 45 anos, também esteve na UBS 1 e elogiou a rapidez com que foi atendida. “O serviço do posto está excelente, as filas estão organizadas e andando num ritmo muito bom. Parabéns à equipe pela organização”, agradece.

Os pontos de vacinação de primeira e segunda doses podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde.

Com informações da Agência Brasília*

