Incêndio atinge e destrói restaurante Dona Jú, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Material cedido ao DFÁguasClaras/Divulgação

09/09/2021 09:23, atualizado às 18:26 de 09/09/2021

Um incêndio atingiu o restaurante Dona Jú Cozinha Bar, em Águas Claras, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 6h30, e mobilizou equipes de dois batalhões dos Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Segundo os militares, uma fritadeira elétrica ligada na tomada provocou o incêndio no tradicional restaurante conhecido por pratos inesquecíveis e espaços infantis. Chamados às 6h26 por moradores, os bombeiros conseguiram controlar as chamas às 8h. No local, os bombeiros fizeram os primeiros socorros em um homem, de 47 anos – identificado como André – que dormia no local. Ele, segundos os militares, inalou bastante fumaça e foi transportado em seguida para a UPA do Núcleo Bandeirante.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 06h26, com 13 (treze) viaturas, 46 (quarenta e seis) bombeiros militares e com a utilização de 18 (dezoito) mil litros de água no combate as chamas. As primeiras equipes chegando ao local se deparam com um incêndio de grandes proporções que se alastrava pela área de um restaurante, atingindo o piso inferior e superior da Edificação. Foram utilizadas três linhas de ataque para o combate as chamas, sendo uma para o piso inferior, outra para o segundo pavimento e ainda uma linha preventiva de espuma para resfriamento e proteção da Central de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para que esta não fosse atingida”, disse o CBMDF.

“O Sr. André de 47 anos de idade, que dormia no piso inferior do estabelecimento, inalou uma quantidade considerável de fumaça; foi atendido no local e apresentava tosse severa, sendo transportado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Estava no momento consciente, orientado e estável”, afirmou o CBMDF.

Nota

Em nota, a gestão do restaurante tranquilizou os frequentados e afirmou que os funcionários e animais do estabelecimento, como coelhos e porquinhos da índia estão bem. Na nota, a gestão afirma que não há vaquinha oficial para ajudar na reconstrução do espaço.

“Nós do Dona Jú Cozinha Bar Águas Claras precisamos esclarecer e deixá-los tranquilizados em relação ao incêndio ocorrido nesta madrugada, dia 09 de setembro. Primeiramente, em relação à nossa equipe, todos passam bem e não houve feridos. E quanto aos nossos bichinhos, também não houve feridos e todos foram resgatados para outro local devido à fumaça.

É com o coração cheio de esperança que estamos aqui para agradcer a todos pelo carinho, apoio e orações destinados a nós. Recebemos esse carinho como renovação de nossas forças para avisá-los que em breve voltaremos e teremos a imensa satisfação em poder fazer o que mais gostamos que é atender bem, cozinhar com amor, servir pessoas e dar o nosso melhor para vocês.

Gostaríamos de esclarecer também que não temos uma vaquinha oficial vinculada a nós. Sabemos que muitos querem nos ajudar, e agradecemos imensamente, mas no momento estamos tratando todas as burocracias necessárias. Para qualquer tipo de ajuda que seja destinada ao Dona Jú Cozinha Bar, o contato deve ser diretamente com a Jú, proprietária. E o maior apoio que poderemos ter de cada um de vocês será tê-los novamente conosco em breve e celebrando a vida”, completa a nota.

