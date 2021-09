Covid-19: Ibaneis anuncia vacinação para adolescentes de 14 e 15 anos a partir de quarta

Por Pablo Giovanni | Foto: Hugo Barreto/Agência Brasília

13/09/2021 09:40, atualizado às 10:20 de 13/09/2021

A vacinação de adolescentes de 14 e 15 anos deve ter início a partir da próxima quarta-feira (15). A informação foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no Twitter.

“Começamos a semana com uma ótima novidade: vamos iniciar a vacinação contra covid-19 para o público de 14 e 15 anos a partir de quarta-feira (15). Preparem os braços! E vamos em frente”, afirmou o chefe do Buriti.

A decisão de ampliar a vacinação na capital federal é após o Ministério da Saúde receber 5,1 milhões de doses da vacina Pfizer – única liberada para aplicação em jovens com 18 anos ou menos – na noite de domingo (12). O repasse, de responsabilidade do ministério, ainda não determinou quantas doses serão destinadas aos estados e Distrito Federal. A expectativa, segundo fontes, além da ampliação para adolescentes de 14 e 15 anos, é a aplicação da dose de reforço em idosos com 70 anos ou mais – este, no entanto não foi confirmado pela Secretaria de Saúde.

“As vacinas chegam para acelerar ainda mais a campanha de vacinação que já imunizou mais de 70 milhões de brasileiros com as duas doses ou a vacina de dose única, ou seja, quase 44% da população adulta. Os reflexos da imunização da população aparecem nos dados epidemiológicos todos os dias. Na última semana, 23 estados estavam com ocupação de leitos abaixo de 50%”, destacou em nota o Ministério da Saúde.

Desabastecimento

Todas as vacinas para aplicação de primeira dose (D1) e dose única (DU) em circulação no Distrito Federal – AstraZenenca, Pfizer, Coronavac e Janssen – estão com estoques zerados na Rede de Frio Central, segundo o monitoramento do site Vacinômetro. Os estoques nos pontos de vacinação, no entanto, ainda não zeraram e estão sendo aplicadas em jovens de 16 anos ou mais, sem necessidade de agendamento.

“O estoque de D1 aparece zerado no vacinômetro porque todas as doses disponíveis foram distribuídas para as Redes de Frio regionais”. “Na semana passada, o DF disponibilizou 42.930 D1 da vacina Pfizer para primeira dose de adolescentes com idade a partir de 16 anos, população estimada em 47 mil pessoas. Todo estoque foi distribuído para as Redes de Frio regionais, para encaminhamento aos pontos de vacinação. A vacinação começou na sexta, quando 11.114 jovens foram vacinados e continua hoje”, informou a pasta, em nota ao portal Metrópoles.

